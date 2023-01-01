محافظ المنيا يشهد احتفالية تكريم اللاعبين المتميزين من متحدي الإعاقة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، احتفالية "القادرون باختلاف"، الذي نظمها نادي متحدي الإعاقة ، برعاية وحضور الكابتن "أحمد حسن" كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الاعاقة.

جاء ذلك بحضور، مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي ،النائب هاني عبدالشهيد ، النائب إيهاب عبدالعظيم ، دكتورة هبد أبوزيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الاعاقة.

أعرب المحافظ، عن بالغ سعادته لبدء العام الجديد بمشاركة أبنائه من ذوي الإعاقة في تلك الاحتفالية، مقدما التهنئة للحضور والمشاركين بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2023، متمنيا أن يكون عام خير وتقدم وازدهار لمصرنا الحبيبة.

أكد المحافظ، أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبذل جهدا كبيرا لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الاعاقة لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كافة المجالات، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذي به.

وأشاد بالجهد المبذول من قبل أسرهم في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والاهتمام بالتفوق العلمي و البدني للأبناء من ذوى الهمم، مشيرا الى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء نادى متحدى الاعاقة في المنيا الجديدة .

وقدم المحافظ، الشكر للكابتن أحمد حسن، على توفير كافة الملابس الرياضية للاعبين المشاركين ضمن سلسلة من اهتماماته ورعايته للاعبين الموهوبين " ومتحدي الإعاقة" على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على حرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان.

من جانبه، وجه اللاعب أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، الشكر للسيد محافظ المنيا، على حرصه على رعاية تلك الاحتفالية، واصفا اللاعبين المشاركين في الاحتفالية بأنهم" الأبطال" ويجب الوقوف معهم ودعمهم حق علينا، معلنا عن تقديم الدعم والمساندة، لكي نحقق كافة الأهداف المطلوبة.

وأعلن "العميد" خلال الاحتفالية، عن تقديم مبلغ 50 ألف جنيه، تبرع لنادي متحدي الإعاقة، مساندة وتشجيع للنادي، متشرفاً انه من أبناء محافظة المنيا، وضمن أهدافه دعم الموهوبين في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية.

من جانبه ، قال الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، إن الهيئة البرلمانية بالمحافظة، توجه عظيم الشكر والتقدير لمحافظ المنيا، على الرعاية والمشاركة لتلك الاحتفالية، وعلى سعيه الدائم لتوفير كافة سبل الدعم الكامل لأبناء المحافظة وبخاصة من ذوي الإعاقة.

وأشار "الاطناوى" الى حجم الإنجازات التي تشهدها محافظة المنيا، بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة قطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية التي تم بناؤها وإعادة تطويرها ورفع كفاءتها، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب قري محافظة المنيا ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

وأعلن عن موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادى متحدى الإعاقة.

فيما أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة مقام على مساحة 10 أفدنة ، لافتا أن المرحلة الاولي لانشاء النادي تم نهوها ، حيث سيكون النادي متنفسا لهم لإطلاق المجال لكافة إبداعاتهم، فضلا عن المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة وتكريم المتميزين منهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لعدد من اللاعبين من ممثلي الألعاب المختلفة حول التحديات والمشكلات التي تواجههم، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم الكامل لا بناءه من متحدي الإعاقة، كما استمع لممثل المدربين والمدير التنفيذي لنادي متحدي الإعاقة.

كما سلم المحافظ لممثلي الألعاب المختلفة الملابس الرياضية المهداة من الكابتن أحمد حسن كدعم للنشاط الرياضي للنادي.