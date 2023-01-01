الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء تشغيل سيارة التبرع بالدم داخل مستشفى مطروح العام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أنه تيسيراً على المواطنين، خاصة المرضى وأصحاب الطوارئ فقد تم بدء تشغيل سيارة التبرع بالدم من داخل مستشفى مطروح العام. 

وأوضح  الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم اليوم الأحد بدء تشغيل سيارة نقل الدم بحضور  النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب والدكتورة إيناس عبد الإله، مدير بنك الدم بالمحافظة من أمام مستشفى مطروح العام لتقريب المسافة للمتبرعين  بدلا من التحرك إلى بنك الدم بعلم الروم في إطار توفير مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم في توفير الدم الكافى. 

وأشار إلى أن السيارة الجديدة تعمل كبنك دم متنقل، والتى تسع استقبال 4 متبرعين في وقت واحد بها طاقم طبى وأجهزة كاملة لتحليل للدم والهيموجلوبين والضغط ومدى كفاءة الدم للتبرع من عدمه، وشاشات تليفزيونية.  

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لوزراة الصحة ولجميع الجهود المبذولة فى توفير مزيد من الخدمات للمواطنين مع أهمية تحفيز وتشجيع المشاركة المستمرة والدائمة في التبرع بالدم كعمل إنسانى وتطوعى لإنقاذ أرواح المرضى ومصابي الحوادث الذين يحتاجون إلى  التبرع ونقل للدم. 

 

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الخدمات للمواطنين العمليات الجراحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تيسيرا على المواطنين سيارة التبرع بالدم مستشفى مطروح العام

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