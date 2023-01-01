«السيدة نفيسة» تقود الراقصة نجوى فؤاد لصدارة ترند جوجل

تصدرت نجوى فؤاد الترند بعد تصريحاتها مع الإعلامية مفيدة شيحة حيث أحدثت عن مهنة الرقص وأيضًا تحدثت عن وفاء مكى وأشياء أخرى، فى السياق ترصد “الدستور” أبرز تصريحات الراقصة نجوى فؤاد.

_أذهب للسيدة نفسية منذ الصغر، وأمي كانت تاخدني من إيدي وتروح لها واللي أقدر أعمله خير بعمله هناك.

_ السيدة نفسية أساسي في حياتي والذهاب إلى الحج شيء مهم، وكان لازم محرم معايا، وحبيت أخد أخويا معايا، لكن عرفت بعدين أنه ماينفعش».

_ «راضية بكل حاجة، ولسه عاملة عملية، وجراحة، وكان عندي انزلاق غضروفي، وعملت في الفن 45 عاما ولدي أيضا أمراض عظمية».

_ «أصيبت بمرض عرق النساء، وتعاملت معه بالمسكنات، إلى أن سبب لي انزلاق غضروفي، وانصح أي حد يشعر بالمرض الذهاب للطبيب».

_ عن الرقص قالت فى تصريحاتها: «لو ربنا مكنش عايزني اشتغل كده، كان خلى عقليتي انتبهت لمهنة ثانية، كنت تزوجت مثلا وأنشأت أسرة وأولاد»، تابعت: «أنا بعتبر أن دي قسمة ربنا».

_ قالت إنها لم تحقق ثروة من الرقص بسبب عقليتها وإسرافها وبذخها الشديد في الإنفاق، قائلة: "كل فلوسي صرفتها هشيلها لمين .. وأنا مش هاخد معايا حاجة".

_ "كلمت نقيب المهن التمثيلية علشان يصرف لنا معاشنا أنا ووفاء.. لكنه أبلغني أن المعاش 600 جنيه في الشهر".

_ عن زيارتها للسيدة نفيسة تقول : كنت بذهب مريضة بالإنفلونزا والحرارة.. وبرجع البيت منشرحة الصدر وعندي استشفاء كامل"، معتبرة ذلك إشارات من الله -سبحانه وتعالى-

كانت أول فرصة حقيقية للفنانة نجوى كرم هي مشاركتها في فيلم «ملاك وشيطان»،مع المنتج صلاح ذو الفقار وعز الدين ذو الفقار، أسست شركة إنتاج سينمائية وقامت بإنتاج العديد من الأفلام.

وقامت الفنانة نجوى فؤاد ببطولات أفام من خلال شركتها ومنها فيلم «ألف بوسة وبوسة»و«»حد السيف«.