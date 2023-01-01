بدأت اليوم.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 «علمي وأدبي»

بدأت اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023، لذا جاء البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي قوائم الأعلى بحثًا، عبر محرك البحث العالمي " جوجل"، إذ يحرص قطاع عريض من الطلاب، وأولياء الأمور، على التعرف على موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2023.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، ما يجعله محط أنظار قطاع عريض من الطلاب، والطالبات، الذين يحرصوا على الحصول على أعلى الدرجات بها.

باقي أيام جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري 2023

ويوضح "الدستور"، باقي أيام جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري 2023، ضمن الخدمات التي يواصل الموقع تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

ترتفع مؤشرات البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023، مع حرص مئات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، على التعرف موعد انطلاق الاختبارات.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، موعد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، على أن تنطلق اليوم، الأحد 1 يناير 2023 لكافة الطلاب سواء الشعبة العلمية، والأدبية.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 "علمي"

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهر 2022 علمي، إذ تعد موضع اهتمام مئات الآلاف من طلاب، وطالبات الشعبة العلمية، خلال الساعات الأخيرة.

- يوم الأحد 1 يناير 2022: الفقه - الجبر.

- يوم الإثنين 2 يناير 2023: الحديث -التفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: الصرف- الموانة- الإنشاء.

- يوم الأربعاء 4 يناير 2023: اللغة الأجنبية- التربية الفنية.

- يوم الخميس 5 يناير 2023: القرآن الكريم - الفيزياء.

- يوم الأحد 8 يناير 2023: التفسير- الكمياء.

- يوم الإثنين 9 يناير 2023: النحو - التوحيد.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: الأدب والنصوص والمطالعة - الأحياء.

- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: البلاغة - تطبيقات الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 " أدبي"

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 للشعبة الأدبية، والتي جاءت على النحو التالي:

- يوم الأحد 1 يناير 2022: الفقه - علم النفس.

- يوم الإثنين 2 يناير 2023: البلاغة -المنطق.

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: القرآن الكريم- الصرف.

- يوم الأربعاء 4 يناير 2023: اللغة الأجنبية (الأولى)- الإنشاء.

- يوم الخميس 5 يناير 2023: الجغرافيا - الثقافة الإسلامية.

- يوم الأحد 8 يناير 2023: الأدب والنصوص والمطالعة - التربية الفنية.

- يوم الإثنين 9 يناير 2023: النحو - التوحيد.

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: التفسير وعلومه- التاريخ.

- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: الحديث وعلومه - التاريخ.