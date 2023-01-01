الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدأت اليوم.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 «علمي وأدبي»

جريدة الدستور

بدأت  اليوم امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023،  لذا جاء البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بشعبتيه الأدبي والعلمي قوائم الأعلى بحثًا، عبر محرك البحث العالمي " جوجل"، إذ يحرص قطاع عريض من الطلاب، وأولياء الأمور، على التعرف على موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2023.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، ما يجعله محط أنظار قطاع عريض من الطلاب، والطالبات، الذين يحرصوا على الحصول على أعلى الدرجات بها.

باقي أيام جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري 2023

ويوضح "الدستور"، باقي أيام جدول امتحانات أولى ثانوي أزهري 2023، ضمن الخدمات التي يواصل الموقع تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى للفصل الدراسى الأول 2023 فى محافظات القاهرة

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الأزهري 2023 للشعبتين العلمي والأدبي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

ترتفع مؤشرات البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023، مع حرص مئات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، على التعرف موعد انطلاق الاختبارات.

 

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، موعد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، على أن تنطلق اليوم،  الأحد 1 يناير 2023 لكافة الطلاب سواء الشعبة العلمية، والأدبية.

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 "علمي"

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهر 2022 علمي، إذ تعد موضع اهتمام مئات الآلاف من طلاب، وطالبات الشعبة العلمية، خلال الساعات الأخيرة.

- يوم الأحد 1 يناير 2022: الفقه - الجبر.

 

- يوم الإثنين 2 يناير 2023: الحديث -التفاضل وحساب المثلثات.

 

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: الصرف- الموانة- الإنشاء.

 

- يوم الأربعاء 4 يناير 2023: اللغة الأجنبية- التربية الفنية.

 

- يوم الخميس 5 يناير 2023: القرآن الكريم - الفيزياء.

 

- يوم الأحد 8 يناير 2023: التفسير- الكمياء.

 

- يوم الإثنين 9 يناير 2023: النحو - التوحيد.

 

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: الأدب والنصوص والمطالعة - الأحياء.

 

- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: البلاغة - تطبيقات الرياضيات.

 

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 " أدبي"

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2023 للشعبة الأدبية، والتي جاءت على النحو التالي:

- يوم الأحد 1 يناير 2022: الفقه - علم النفس.

 

- يوم الإثنين 2 يناير 2023: البلاغة -المنطق.

 

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: القرآن الكريم- الصرف.

 

- يوم الأربعاء 4 يناير 2023: اللغة الأجنبية (الأولى)- الإنشاء.

 

- يوم الخميس 5 يناير 2023: الجغرافيا - الثقافة الإسلامية.

 

- يوم الأحد 8 يناير 2023: الأدب والنصوص والمطالعة - التربية الفنية.

 

- يوم الإثنين 9 يناير 2023: النحو - التوحيد.

 

- يوم الثلاثاء 10 يناير 2023: التفسير وعلومه- التاريخ.

 

- يوم الأربعاء 11 يناير 2023: الحديث وعلومه - التاريخ.

 

الازهري الأول الثانوي الأزهري الصف الاول الثانوي الازهري موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2023 علمي ادبي

مواد متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

السيسي يوجه بقيام صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول وممتلكات الدولة

تراجع أمريكا واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.. خبراء يتوقعون خارطة العالم فى 2023

من القاهرة لباريس.. كيف احتفل العالم بالعام الجديد 2023؟

بريطانيا تعلن إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعى المسال من روسيا

بالأسماء.. الإفراج عن مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بينهم حمادة صميدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات