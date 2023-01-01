بعد حكم الإعدام.. ماذا حدث فى «الريف الأوروبى» الجريمة الأبشع فى 2022؟

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عوض الله، اليوم الأحد، بإعدام المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» شنقًا، لاتهامه بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، عقب ورود فضيلة مفتي الديار المصرية بجواز الإعدام جزاءً لما اقترفه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

فى هذا السياق نرصد تفاصيل الجريمة الأبشع في 2022، خلال السطور المقبلة:

حدثت الجريمة فى منطقة صحراوية بداخلها فيلات تحت الإنشاء ومزارع ومحاطة بسور خرساني يصعب على أي شخص تسلقه، الجريمة كانت مقتل 5 أشخاص على يد عامل، بعد رفضهم زواج المتهم من ابنتهم في منطقة مدينة الشيخ زايد.

كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 2290 لسنة 2022 والمقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا باسم مذبحة الريف الأوروبي، أن جهات التحقيق وجهت للمتهم تهمة قتل 5 أشخاص، ومحاولة التعدي على أنثى ووضع مواد مخدرة للمجني عليهم.

وتم سماع أقوال المشتبه الثاني وهو مستأجر المزرعة الذي كان متواجدا وقت ارتكاب الجريمة وبمناقشته تبين أنه مصاب بجرح في الرقبة، وتمت مواجهته بارتكابه للواقعة ومحاولته الاعتداء على إحدى الضحايا وأنها قاومته وتسببت في إصابته وأن هناك آثار جلد في أظافرها وهنا لم يجد المتهم سوى الاعتراف بارتكاب الواقعة قائلا: «أيوة أنا اللي قتلتهم كلهم، قتلتهم زي الفراخ أبوها مكنش عايز يجوزها ليا بعد ما صرفت عليها فلوس كتير حاولت معها، رفضت قتلتها وأبوها جه قتلته ومكنتش حاسس أنا بعمل إيه لحد ما خلصت على كل اللي في الفيلا وبعدين روحت على بلدنا في سوهاج حتى لا يتم القبض على خاصة أن المكان غير مجهز بالكاميرات ومحدش شافني، وعقب الانتهاء من المناقشة تمت إحالة المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

وأضاف فى التحقيقات: «هو أنا كنت كل فترة بتضايق من رفضهم لطلب جواز بنتهم، وكنت لما بشوف هناء بزعل إنها كسرت نفسي وهزت کبریائي ولكن كنت بتعامل معهم عادي حتى وأنا حاسس بالحاجات دي كلها لحد يوم الأربعاء اللى فات اللي حصل كنت راجع من شغلي في أبوغالب، وكان معايا واحد اسمه وليد عنده عربية بخليه يوديني مشاوير بالأجرة، وكنت بدور على دواء ليا علشان كنت تعبان فجاء في بالي إني أكسر نفس هناء زي ما هي کسرت نفسي، فكنت كل ما أروح صيدلية أسال على الدواء بتاعي بتاع الضغط وكنت بسأل على دواء مخدر للكلاب ومكنتش بلاقي، فعديت على صيدليتين بعد كده قالولي على صيدلية هتلاقي فيها المخدر بتاع الكلاب، ورحت هناك واشتريت المخدر، ووصلت لحد المزرعة ونفذت الجريمة».