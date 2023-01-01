الرئيس السيسى يهنئ «نتنياهو» بنجاحه فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، على توليه منصبه رسميًا ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كل الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشددًا على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.