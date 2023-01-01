الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم احتفالية لأبطال قادرون باختلاف بمناسبة اليوم العالمى لأصحاب الهمم

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة احتفالية لأبطال قادرون باختلاف، تزامنًا مع اليوم العالمى لأصحاب الهمم بمتحف القوات الجوية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجى، وتفاعل أبطال قادرون باختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والعديد من الفقرات الفنية، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون باختلاف.

وألقت السيدة نيفين القباج كلمة قدمت خلالها الشكر للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف، كما ألقت إحدى بطلات قادرون باختلاف كلمة أعربت فيها عن شكرها وامتنانها هى وكل أبطال قادرون باختلاف للجهود الصادقة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بفضل اهتمام الدولة بدعمهم وتطوير كفاءتهم، ليتركوا بصمة إيجابية فى المجتمع، وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرون بالفعل على خدمة الوطن.

واختتمت الاحتفالية بصورة تذكارية عكست مسئولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم.

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