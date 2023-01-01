الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

وزير النقل
وزير النقل

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال أسبوع، قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري ورؤساء الشركات المنفذة  بتفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر/الأقصر/ أسوان/أبوسمبل) والذي يبلغ طوله 1100 كم وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من أسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع  بواقع عدد  2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) وعدد 3 محطات للقطارات الإقليمية هي (أبوتيج والغنايم وجهينة).

ووجه وزير النقل، خلال الجولة، بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريبا من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا علي المسافرين للوصول إلي المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقري القريبة.

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثانى للقطار الكهربائى السريع أكتوبر الأقصر أسوان ابوسمبل وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكتوبر الأقصر اسوان ابوسمبل الوزير انشاء شبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالي ا بطول 10آلاف كم

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