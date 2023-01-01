الدفع يبدأ اليوم.. تسجيل قراءة عداد الغاز يناير 2023

تبدأ شركة الخدمات البترولية “بتروتريد”، إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، تسجيل قراءة عداد الغاز المنزل للعام الجديد 2023 الأحد الموافق 1 يناير، مطالبة المواطنين بسرعة تسجيل قراءة عداد غاز المنزل قبل نهاية المهلة المقررة 20 من ذات الشهر.

تسجيل قراءة عداد الغاز يناير 2023

وعن كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز فتقدم شركة بتروتريد 14 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا لكي تتيح الفرصة للعملاء بتسجيل القراءة شهرياً بطريقة سهلة وبسيطة، كما تنصح الشركة عملائها بتثبيت يوم من كل شهر يكون في الفترة من يوم 1 إلي يوم 20 من كل شهر لتسجيل القراءة.

دفع فاتورة الغاز المنزلي يناير 2023

ويفاجئ الكثيرون خلال دفع فاتورة الغاز المنزلي بزيادة كبرى في بعض الشهور، وذلك حال تراكم فواتير الغاز بسبب عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري بالمواعيد التي حددتها وزارة البترول، الأمر الذي يؤدي لتراكم فاتورة الشهر إلى الشهر التالي، ومن ثم الدخول في شرائح استهلاكية أعلى.

موعد دفع فاتورة الغاز المنزلي يناير 2023

ولعدم الوقوع في تلك المشكلة، طالبت وزارة البترول من خلال شركاتها، بتسجيل قراءة العداد الشهري في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر، وذلك حال عدم تسجيل قراءة العداد عبر المحصل الشهر.

وحددت الوزارة كافة الطرق والأساليب الممكنة التي تسعى دوما بأن تكون مناسبة لكل المستهلكين، حتى يتمكنوا من تسجيل قراءة العداد بشكل منتظم وبطرق سهلة.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2023

1. من خلال تطبيق بتروميتر يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بكاميرا الموبايل أو يدوياً ودفع الفواتير .. أضغط هنا لتحميل بتروميتر على هاتفك المحمول.

2. من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى :

3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة ال POS أثناء تحصيل الفاتورة والخدمة الان مفعلة لجميع عملاء بتروتريد على مستوى مصر .. للتفاصيل أضغط هنا

4. عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة BM walt بنك مصر .

5. تطبيق موبايل ماي فوري

7. من خلال مكاتب البريد المصري .

8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9. من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم بنك الأهلي المتحد)

10. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالى:

11. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

12. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13. من خلال التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكاومباوندات و الوزارات والمصالح الحكومية .

14. يمكن من خلال أي فرع من فروع شركة بتروتريد تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .