الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تحتفل بانضمام المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة (119) حربية وما يعادلها من الكليات.

بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية، واستعراض حرس الشرف، أعقب ذلك اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملاءهم فى الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء.

وألقى اللواء/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول/ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشيرًا إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر.

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

وأعرب أهالى الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم  للقوات المسلحة، مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

الإعدام للمتهم بقتل 5 فى «مذبحة الريف الأوروبى»

«التنمية المحلية» تعلن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية بالمحافظات

حريق هائل بمزرعة نخيل فى قرية الموشية بالوادى الجديد والدفع بـ7 سيارات إطفاء

«كنا متفقين على قتلها».. ننشر اعترافات قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها أمام المحكمة

ضبط 3433 عنصرًا إجراميًا في حملات موسعة بالمحافظات خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات