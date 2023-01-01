الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عصابة تزور العملات الوطنية داخل فيلا بالشيخ زايد

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الورقية بالجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية "أجنبية ومحلية" واتخاذهم من فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة وكرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.
أمكن تحديد عناصر التشكيل العصابى 6 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط 5 منهم، وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد.

وأرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكرًا لممارسة نشاطهم، ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة "أجنبية - محلية"- مبالغ مالية سليمة "عملات أجنبية ومحلية" ، بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات من ذات العيار ، سلاحين أبيض، الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات، 3 سيارات "ملاكى" ، 8 هواتف محمول - كمية من مخدر الحشيش.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الحشيش تشكيل عصابي العملات الورقية تقليد ضبط وزارة الداخلية

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وائل لطفي

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