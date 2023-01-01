محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال يناير

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يناير 2023، والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء، بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي (الفتح - أبنوب - القوصية - ديروط - منفلوط).

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد توفير سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل الطبية لشهر يناير تبدأ عملها من يوم 3 إلى 31 يناير ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير بقرية عرب مطير بمركز الفتح ثم قرية الكلابات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يناير تنتقل بعدها لقرية المعابدة بمركز أبنوب يومي السبت والأحد يومي 14 و15 يناير ثم قرية العطيات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير تم تنتقل القافلة يومي السبت والأحد 21 و22 يناير لقرية عرب الجهمة بمركز القوصية بعدها تتوجه يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير لقرية رزقة الدير بنفس المركز ثم يومي السبت والأحد يومي 28 و29 يناير بقرية مسارة بمركز ديروط وتنهي القوافل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية العتامنة بمركز منفلوط.