الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يعلن خطة القوافل العلاجية المجانية خلال يناير

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يناير 2023، والتي تبدأ بعد غد الثلاثاء، بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة هي (الفتح - أبنوب - القوصية - ديروط - منفلوط).

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد توفير سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف إلى أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة في مديرية الصحة والسكان بأسيوط وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.

وأشار المحافظ إلى أن القوافل الطبية لشهر يناير تبدأ عملها من يوم 3 إلى 31 يناير ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية حيث تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير بقرية عرب مطير بمركز الفتح ثم قرية الكلابات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 يناير تنتقل بعدها لقرية المعابدة بمركز أبنوب يومي السبت والأحد يومي 14 و15 يناير ثم قرية العطيات بذات المركز يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يناير تم تنتقل القافلة يومي السبت والأحد 21 و22 يناير لقرية عرب الجهمة بمركز القوصية بعدها تتوجه يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير لقرية رزقة الدير بنفس المركز ثم يومي السبت والأحد يومي 28 و29 يناير بقرية مسارة بمركز ديروط  وتنهي القوافل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير بقرية العتامنة بمركز منفلوط.

IMG-20230101-WA0030
الأكثر احتياجا الخدمات الطبية والعلاجية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القوافل العلاجية المجانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة القوافل العلاجية خدمات الرعاية الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

رصد أكثر من 1000 حالة غياب و240 ترك عمل على مدار 3 أشهر ببنى سويف

كسح مياه الأمطار بـ4 مدن فى كفرالشيخ.. والمحافظة تعلن استمرار الطوارئ

السجن 15 عامًا لمتهمين قتلا سائق «توك توك» بأسيوط

حسين الجسمي يستقبل 2023 مع جمهوره بحفل «كامل العدد» في الشارقة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7000 فلسطيني في 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات