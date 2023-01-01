الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية لـ 7 دول

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا - تشاد - نيجيريا - النيجر - إندونيسيا - العراق - الصومال) للعام الدراسي 2021/2022.

وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الثاني 64.12% من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم (524) طالبًا وطالبة، نجح منهم (336)، بينما رسب منهم (188) طالبًا وطالبة.

وحرص وكيل الأزهر على تهنئة الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، موجهًا رسالة للطلاب الذين لم يُوفقوا بأن عليهم بذل المزيد من الجهد والمذاكرة للحاق بزملائهم، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر تيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية التهنئة للطلاب الناجحين رسالة للطلاب

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