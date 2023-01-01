الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى عددًا من الحالات الإنسانية ويوجه بصرف مساعدات لهم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددًا من الحالات الإنسانية والمرضية بنواحي الباجور وشبين الكوم والشهداء، وذلك عقب لقائهم أمس بجولة وزير الصحة والسكان للاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها في ضوء اللوائح والقوانين، ومد يد العون لهم مراعاة لظروفهم الصحية والمرضية.

وفي هذا الإطار، التقى محافظ المنوفية حالة إنسانية بناحية الشهداء تعاني من إعاقة حركية وليس لديه مصدر دخل، وأخرى بناحية شبين الكوم لديها اثنان من الأبناء أحدهما من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا مواطن بناحية مركز ومدينة الباجور متزوج وليس لديه مصدر رزق.

وعلى الفور، قرر محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية لتلك الحالات لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية. 

كما وجّه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة طلب مواطن بناحية بشتامى مركز الشهداء بشأن استخراج ترخيص بناء لمنزله المتهالك من الأمطار والسيول مراعاة لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة، وكذا شكوى مواطنة بناحية قويسنا تتضرر من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والعرض عليه فورًا لاتخاذ اللازم، ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعّال مع المواطنين.

ابراهيم اجتماعية استجابة لمطالب الأهالي استخراج ترخيص بناء استجابة ارتداء الكمامات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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