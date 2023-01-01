الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم 4 قوافل علاجية للكشف على غير القادرين بالغربية

قوافل علاجية
قوافل علاجية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بالتعاون مع مستشفى طنطا الجامعى، فضلًا عن تقديم 45 خدمة طبية من عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وسماعات طبية، بالإضافة إلى تنظيم 4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية وتوزيع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر ديسمبر المنتهى.

وأوضح أحمد حمدى عبدالمتجلى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المديرية اختتمت عام 2022 بتنظيم قافلة علاجية بمستشفى طنطا الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقري دلبشان وبلشاي مركز كفرالزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وكفرعصام مركز طنطا.

وأضاف أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته، ويأتى ذلك في ظل توجهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى.

تنظيم الامم المتحدة قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي بمحافظة

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