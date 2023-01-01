البرلمان العربى يهنئ السودان بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

هنّأ البرلمان العربي، جمهورية السودان بمناسبة ذكرى أعياد الاستقلال المجيدة، والتي يتوافق الأول من يناير من كل عام، معربا عن أمله في أن تعيد هذه المناسبة العزيزة على السودان بالأمن والسلام والاستقرار.

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، دعمه الكامل للسودان في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخه، ومساندته في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في جمهورية السودان، مشددا على أنه لن يتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لجهود مجلس السيادة السوداني في تحقيق الاستقرار في السودان وإنجاح العملية السياسية بما يضمن تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد هنأ الشعب السوداني بالذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان، مشيدا بنضالات الشعب السوداني وجهود المخلصين الشرفاء من الرعيل الأول الذين صنعوا الاستقلال.

وأكد، في الكلمة التي ألقاها مساء السبت للشعب السوداني بمناسبة ذكرى الاستقلال، ضرورة جمع الصف الوطني ووحدة الكلمة واتخاذ الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، وذلك لتوحيد الجبهة الداخلية لمجابهة التحديات التي تحدق بالوطن.