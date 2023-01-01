الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى شعبان يكثف ساعات تصوير «بابا المجال» استعدادًا لرمضان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير مسلسله الدرامى الجديد "بابا المجال"، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2023، وبدأ المخرج أحمد خالد موسى فى تكثيف ساعات تصوير العمل، لإنجاز أكبر قدر ممكن من المشاهد استعدادا للموسم الرمضاني الذي ينطلق في شهر مارس المقبل .

ويواصل صناع العمل التصوير فى الديكور الأساسي للمسلسل في منطقة الحطابة بحى القلعة، على أن يخرج أبطال العمل خلال الأسبوع المقبل لديكور آخر لتصوير المشاهد الخارجية فى عدد من شوارع القاهرة.

ويجسد "شعبان" خلال الأحداث شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ صغيرًا فى هذا المجال ومع تطور الأحداث يصبح أكبر تاجر في السوق.

- أحداث وأبطال المسلسل

مسلسل «بابا المجال» تدور أحداثه فى إطار شعبي حول تجارة قطع الغيار، حيث يخوض أبطال العمل صراعات درامية عديدة بها.

مسلسل «بابا المجال» يشارك في بطولته: باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانا مراد، مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم  محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك، هبة حسن، أسماء سليمان، والطفلة كارما موسى، ومن إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجاني.

ويسجل "بابا المجال" التعاون الثانى بين فرح يوسف ومصطفى شعبان وأحمد خالد موسى، بعد مسلسل "ملوك الجدعنة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته عمرو سعد، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، وليد فواز، فراس سعيد، عباس أبوالحسن، ليلى حسين، مريم أمين، أحمد كشك، عبدالرحمن القليوبى، بسمة داود، سما إبراهيم، محمد عبدالعظيم، وتأليف أمين جمال وعبير سليمان.

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