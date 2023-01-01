الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قطار الإنجازات.. تدشين مستودع تخزين الزيت الخام في البحر الأحمر

مجمع التخزين
مجمع التخزين

يواصل قطار الإنجازات جولاته في كل بقاع مصر على مدار السنوات الماضية، حيث تشهد مختلف القطاعات طفرة كبيرة، كان من بينها قطاع البترول، حيث جرى تدشين الكثير من المشروعات لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، جاء من بينها مستودع التخزين السادس للزيت الخام في البحر الأحمر، والذي جرى تدشينه في العام 2018، بتكلفة بلغت 22 مليون دولار.

وبحسب موقع خريطة مشروعات مصر، المتخصص في رصد المشروعات القومية، فقد تم إنشاء مستودع التخزين السادس وتوسعات مجمع البلوف الجديد بالصحراء الغربية؛ لاستيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية من خلال إنشاء مستودع التخزين السادس للزيت الخام سعة ٢٥٠ ألف برميل، وتنفيذ توسعات مجمع البلوف بمحطة استقبال وشحن الزيت الخام بميناء الحمرا، بتكلفة ٢٢ مليون دولار.

وتشهد البلاد إنجازات كبيرة في مختلفة المجالات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تتطلع لتطوير جميع قطاعات الدولة المصرية.

الصحراء الغربية السنوات الماضية الدولة المصرية البحر الاحمر الجمهورية البترول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

العثور على جثة مسن داخل جراج بالوراق

العطلات الرسمية في مصر 2023 مدفوعة الأجر

إصابة مواطنين صدمتهما سيارة ملاكى بالفيوم

بشائر 2023.. 7 مفاجآت سارة تنتظر المواطنين خلال العام الجديد

الآن جدول مواعيد معاش نقابة المعلمين يناير 2023 وخطوات الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل