قطار الإنجازات.. تدشين مستودع تخزين الزيت الخام في البحر الأحمر

يواصل قطار الإنجازات جولاته في كل بقاع مصر على مدار السنوات الماضية، حيث تشهد مختلف القطاعات طفرة كبيرة، كان من بينها قطاع البترول، حيث جرى تدشين الكثير من المشروعات لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، جاء من بينها مستودع التخزين السادس للزيت الخام في البحر الأحمر، والذي جرى تدشينه في العام 2018، بتكلفة بلغت 22 مليون دولار.

وبحسب موقع خريطة مشروعات مصر، المتخصص في رصد المشروعات القومية، فقد تم إنشاء مستودع التخزين السادس وتوسعات مجمع البلوف الجديد بالصحراء الغربية؛ لاستيعاب الزيادة في إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية من خلال إنشاء مستودع التخزين السادس للزيت الخام سعة ٢٥٠ ألف برميل، وتنفيذ توسعات مجمع البلوف بمحطة استقبال وشحن الزيت الخام بميناء الحمرا، بتكلفة ٢٢ مليون دولار.

وتشهد البلاد إنجازات كبيرة في مختلفة المجالات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، والتي تتطلع لتطوير جميع قطاعات الدولة المصرية.