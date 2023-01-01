تقديم خدمات طبية لـ 649 مواطنا بمركز شباب جناكليس بأبو المطامير

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، قافلة طبية بمركز شباب جناكليس بأبو المطامير وذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية المتخصصة بمراكز شباب البحيرة والتى تشمل مراكز شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مبادرة "اعرف رقمك" بالتعاون مع الجمعية المصرية لإرتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء والنهوض بقرى الريف المصري الأشد احتياجاً، وضمن مبادرة "أعرف رقمك" لتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي قرى "حياة كريمة"، وتفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب.

وقال الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المبادرة تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة وعلاقة الدم بالغذاء وعلاقة ضغط الدم بنظام الحياة، وكذلك إجراءات قياسات ضغط الدم والسكر بالدم والنبض وتشمل أيضا تخصصات "باطنة – أطفال – نساء – عظام - تحاليل طبية "متوفر 14 تحليل " هيموجلوبين - وظائف كلى - وظائف كبد – كوليسترول – حمل - دهون ثلاثية - سرعة ترسيب - فيروس C - فيروس B - ميكروب سبحي - معامل التهاب – سكر – بول - براز".

وتم الكشف على 649 مواطن مجانا خلال اليوم الأول للقافلة، وسجلت نسب الكشف بالعيادات 89 حالة بعيادة الباطنة ، 96 بعيادة الأطفال، 34 بعيادة النساء، 79 بعيادة العظام، وسجل معمل الدم 282 حالة ومعمل الطفيليات 33 حالة ومبادرة اعتلال كلوي وأمراض مزمنة 36 حالة، بالإضافة لقياس الضغط وتقديم ندوات توعية صحية فى كافة الموضوعات الصحية.

جدير بالذكر أن عدد القوافل المخصصة لمحافظة البحيرة في مبادرة أعرف رقمك على مدار العام تبلغ 13 قافلة بمراكز شباب حياة كريمة من إجمالي 60 قافلة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تنفيذ القوافل بخمس إدارات بها مراكز حياه كريمة هي إدارة دمنهور مراكز شباب " الصفاصيف – دسونس ام دينار – الغلالبة " وإدارة أبو المطامير مراكز شباب ( زاوية صقر – جناكليس "وإدارة أبو حمص مراكز شباب " بطورس – بسنتوي – جواد حسني "وإدارة كفر الدوار مراكز شباب " معمل القزاز – ابيس الرابعة – كوم الطرفاية "وإدارة حوش عيسي مراكز شباب ( فرهاش – كفر الواق ).

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء والنهوض بقرى الريف المصري الأشد احتياجا ، وتقديم خدمات طبية مجانية لأهالي قرى حياة كريمة، وكذلك تحقيق الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.