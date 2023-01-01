الزراعة: ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال أغسطس

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من د/ إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 151 طنا و64 كجم.

وأفاد التقرير بأن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها تتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 345 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأضاف التقرير أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وكان نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان "الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة بالشرقية، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، انه تم اقامة الدورة التدريبية بالتنسيق مع المهندس حسين أمين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، حيث تم تدريب عدد 30 متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين بالمديرية.

وأشار مدير المعمل الى ان الدورة استهدفت توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم طرق مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش للمهندسين والمزارعين مما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأضاف أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2022/ 2023 وضمن مجموعة من الدورات التى سيقيمها المعمل لتوعية المزارعين عن الحشائش ومشاكلها وكيفية التغلب عليها وحاضر فيها نخبه متميزة من الأساتذة بالمعمل.