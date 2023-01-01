الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل بجرح طعنى بسبب كرة القدم فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

أصيب طفل عمره 13 عامًا بجرح طعني بالبطن، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على لهو كرة القدم بملعب كفر العرب، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول طفل، 13 عامًا مقيم قرية كفر بدران، نطاق مركز شرطة منيا القمح، مصابًا بجرح طعنى بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

تبين من التحريات الأولية، أثناء توجه الطفل لملعب كفر العرب للهو مع زملائه بكرة القدم، حدثت بينه وبين آخر عمره 13 عامًا مشادة انتهت بقيام الأخير بطعنة  بسلاح أبيض، تم القبض على الطفل المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

طفل جرح طعني خلافات بينهما ملعب كفر العرب مركز منيا القمح محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

محافظ مطروح: 10% انخفاضًا فى نسبة الأمية خلال 5 سنوات

مواعيد عرض مسلسل «وبينا ميعاد» على شاشة قناة dmc

إصابة طفل بجرح طعنى بسبب كرة القدم فى الشرقية

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

الأحمر يبدأ من 900 جنيه.. أسعار الطوب اليوم الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل