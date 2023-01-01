إصابة طفل بجرح طعنى بسبب كرة القدم فى الشرقية

أصيب طفل عمره 13 عامًا بجرح طعني بالبطن، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على لهو كرة القدم بملعب كفر العرب، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول طفل، 13 عامًا مقيم قرية كفر بدران، نطاق مركز شرطة منيا القمح، مصابًا بجرح طعنى بالبطن، وتم تقديم الإسعافات الأولية له والعلاج اللازم.

تبين من التحريات الأولية، أثناء توجه الطفل لملعب كفر العرب للهو مع زملائه بكرة القدم، حدثت بينه وبين آخر عمره 13 عامًا مشادة انتهت بقيام الأخير بطعنة بسلاح أبيض، تم القبض على الطفل المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.