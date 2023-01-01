مطران الغربية: هيرودس قتل 14000 طفل ظلما ليعثر على المسيح

تحيي الكنائس الغربية في مصر تذكار قتل هيرودس لأطفال بيت لحم، في الفترة بين نهاية العام وبداية العام الجديد، وعن عددهم قال متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، المطران نيقولا ميتريبوليات طنطا، إنهم بلغوا 14000 طفل وتسميهم الكنيسة بـ(الأبرياء المقدسين) الشهداء الأوائل الذين قتلوا على يد هيرودس في بيت لحم باسم يسوع بعد ولادته بالجسد.

ووفقا لتصريح صحفي له فتلخص الأيقونة الأرثوذكسية حدث قَتْل هيرودس "جَمِيعَ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ فِي بَيْتِ لَحْمٍ وَفِي كُلِّ تُخُومِهَا، مِنِ ابْنِ سَنَتَيْنِ فَمَا دُونُ" (متى 16:2)، ونجاة الطفل يسوع ونجاة الطفل يوحنا (المعمدان).



نجاة الطفل يسوع

بعد زيارة المجوس للطفل المولود يسوع المسيح، "أُوحِيَ إِلَيْهِمْ فِي حُلْمٍ أَنْ لاَ يَرْجِعُوا إِلَى هِيرُودُسَ، انْصَرَفُوا فِي طَرِيق أُخْرَى إِلَى كُورَتِهِمْ. وَبَعْدَمَا انْصَرَفُوا، إِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ قَدْ ظَهَرَ لِيُوسُفَ فِي حُلْمٍ قَائِلًا قُمْ وَخُذِ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ وَاهْرُبْ إِلَى مِصْرَ، وَكُنْ هُنَاكَ حَتَّى أَقُولَ لَكَ. لأَنَّ هِيرُودُسَ مُزْمِعٌ أَنْ يَطْلُبَ الصَّبِيَّ لِيُهْلِكَهُ. فَقَامَ وَأَخَذَ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ لَيْلًا وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ. وَكَانَ هُنَاكَ إِلَى وَفَاةِ هِيرُودُسَ" (متى 12:2-15).



نجاة الطفل يوحنا (المعمدان)

يذكر التقليد الشريف أن أليصابات أم يوحنا (المعمدان)، والذي يكبر يسوع بالعمر ستة أشهر، عندما أتى الجند لتنفيذ أمر هيرودس بقتا الأطفال هربت مع ابنها الى جبل خارج المدينة وفتشت على مكان لتختبيء فيه فلم تجد، وعندما اقترب الجند منها صرخت بصوت عظيم قائلة: "يا جبل الله إقبل الأم وطفلها"، حينئذ انشق الجبل ودخلته مع ابنها. وأشرق عليهما نور وملاك الرب كان معهما يحرسهما.

وفي هذه المناسبة ترتل الكنيسة لحنا شهيرا يقول: "أيّها الرّب الذي قبل الدهور إنّك لما وُلدت من البتول وصرتَ طفلًا لأجل صلاحك، قُدّم لك مصفّ الأطفال بدم الاستشهاد، متلألئّةً نفوسهم الصافية بعدل، فأسكنتهم في المنازل الدائمة الحياة، معلنًا رداءة هيرودس وغباوته القاسية جدًا".