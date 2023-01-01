لأول مرة منذ إنشائه.. «المركزي لمتبقيات المبيدات» يفحص 335 ألف عينة

- تجديد الاعتماد الدولي للأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الدولية فيناس بفنلندا

- تجديد الاعتماد الدولي للأيزو 17025 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)

- إنشاء قسم جديد لقياس المواد الملامسة للأغذية

- دعم أقسام المعمل المختلفة بأجهزة تحليلية لزيادة السعة الاستيعابية وإدخال طرق تحليل

أصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا يتضمن إنجازاته خلال عام 2022 على الصعيدين المحلي والدولي، وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل أن الإنجازات جاءت على النحو التالي.

- مشاركة المعمل في زيادة الصادرات الزراعية

- يعتبر المعمل أحد أهم الجهات المشاركة في زيادة كمية الصادرات الزراعية التي تخطت 6 مليون طن ومن أهمها الموالح حيث قام المعمل هذا العام بتحليل عينات من الموالح بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي عدد العينات التي قام المعمل بتحليلها هذا العام، كما قام بتحليل عينات من الفراولة الطازجة والمجمدة بنسبة قدرت بحوالي 18% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها هذا العام كما تم تحليل عينات بطاطس بنسبة قدرت بحوالي 12% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل لعام 2022 والجدير بالذكر أن المعمل قام بتحليل عدد 335,8 ألف عينة لعام 2022 بنسبة زيادة عن العام السابق تصل إلى 18.5% تقريباً.

- المساهمة في فتح أسواق جديدة مثل أسواق الصين وأندونسيا والفلبين وغير ذلك من الأسواق الأخرى والتي قامت وفود من هذه الدول بزيارة المعمل ضمن قيامها بعمل مباحثاتها مع الجهات المصرية لفتح هذه الأسواق.

- تخطي زيارة وفد المفوضية الأوروبية لمراجعة نظام الرقابة المعمول به في مصر على شحنات الفول السوداني المصدرة للإتحاد الأوروبي (SANTE)/2022-7391 (AUDIT DG) والذي يشترط تحليل هذه الشحنات بالمعمل ويعتمد نتائجه.

- أهم الإنجازات المحلية

- تجديد شهادة الاعتماد الدولية من هيئة الإعتماد الفنلندية “FINAS” طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017 وذلك للسنة 27 على التوالي.

- تجديد شهادة الاعتماد الدولية من المجلس الوطني للإعتماد (الإيجاك) طبقاً لمواصفة الأيزو 17025:2017.

- تجديد شهادة الإعتماد الدولية لوحدة إختبارات الكفاءة المعملية (PT Unit) بالمعمل طبقا لمواصفة الأيزو 2010 :17043 من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC”.

- منح مركز التدريب كيوكاب بالمعمل شهادتي ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية

- منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001 مما يجعل المعمل هو الجهة الوحيدة التابعة لمركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة الحاصلة على ستة شهادات معتمدة في مواصفات الأيزو المختلفة.

- تطوير ورفع كفاءة المعمل

وذلك من خلال زيادة خدمات المعمل بأعلى جودة رأسياً وأفقياً وتم زيادتها رأسياً من خلال:

- دعم أقسام المعمل المختلفة من خلال شراء أجهزة تحليل جديدة بأقسام المعمل المختلفة وتدريب العاملين بهذه الأقسام من باحثين وفنيين لرفع الكفاءة وزيادة الخبرات حيث تم زيادة القدرة الإستيعابية بقسم متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، السموم الفطرية ومضافات الأغذية والجودة، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، الميكروبيولوجي، وتم زيادة السعة الإستيعابية بشراء أجهزة بأقسام المعمل المختلفة.

- تم زيادة وإدراج أكثر من 100 تحليل جديد من الملوثات وفقاً لمتطلبات الهيئات الرقابية والأسواق الخارجية والعملاء بكل أقسام المعمل وتم اعتمادها.

- تم إنشاء قسم جديد بالمعمل لقياس المواد الملامسة للأغذية وذلك بما يتماشى مع متطلبات الهيئات الرقابية والمواصفات التي وضعت في هذا الشأن.

- الانتهاء من توسعة قسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية.

- جاري العمل على زيادة خدمات المعمل أفقياً عن طريق عمل فرع جديد للمعمل بأحد المحافظات وقد تم الإنتهاء من استكمال البنية التحتية وكذا شراء الأجهزة تمهيداً لافتتاحه مطلع العام الجديد.

- الدور العلمي والمجتمعي

- شارك المعمل في أكثر من 23 ورشة عمل ومؤتمر علمي وملتقى متنوع في سلامة الغذاء والإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية والتغيرات المناخية والاستشعار عن بعد وسلاسل الإمداد.

- قام المعمل بتنظيم 6 ورش عمل مع جهات متنوعة منها غرفة الصناعات الغذائية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كروب لايف، لجنة مبيدات الآفات وذلك لدعم العاملين في إنتاج وتصدير المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

- قام المعمل بالمشاركة في معرضين دوليين معرض صحارى، ومعرض Food Africa وذلك للتواجد بين العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

- استقبل المعمل أكثر من 300 طالب من الجامعات المصرية المختلفة في السنوات النهائية للتدريب الصيفي بالمعمل أو زيارة المعمل لتأهيلهم لأسواق العمل.

- استقبل المعمل أكثر من 14 زيارة محلية من مشروعات تنموية وروابط مجتمعية ومصدرين ومصنعين وجهات رقابية للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء ومن هذه الجهات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشروع النمو الأخضر التابع لمنظمة اليونيدو، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي،

- نشر أكثر من 8 أبحاث علمية تم نشر عدد 4 أبحاث منهم بمجلات علمية دولية ومؤتمرات دولية بالإضافة إلى حصول بعض الباحثين على درجات الماجستير والدكتوراه في مجال عمل المعمل والإشراف على مشروعات التخرج لطلاب الجامعات الخاصة وأيضاً المشاركة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه.

- قيام المعمل بالمساهمة في تأهيل بعض معامل الجهات الرقابية من خلال خبرائه في التدريب والإستشارات الفنية.

- مشاركة المعمل في اللجان المختلفة الخاصة بإصدار المواصفات التابعة لهيئة المواصفات القياسية والكودكس وسلامة الغذاء.

- بروتوكولات التعاون والعقود



قام المعمل خلال عام 2022 بتوقيع 11 بروتوكول و 16 عقد مع جهات مختلفة تعمل في مجال الإنتاج والتصدير الزراعي والتصنيع الغذائي وتحليل الملوثات ومن أهم الخدمات التي يقدمها المعمل من خلال هذه البروتوكولات أو التعاقدات دعم صغار المنتجين والمصدرين في تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية ويقدم خدماته لأكثر من 30 ألف شركة أعضاء بهذه الجهات ما بين شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. يأتي كل ذلك في إطار دور المعمل محلياً لتطوير خدماته المختلفة.

- الزيارات الدولية للمعمل



استقبل المعمل أكثر من 12 زيارة دولية من دول مختلفة لوفود رفيعة المستوى لمناقشة التعاون وفتح أسواق جديدة ومن أهم هذه الزيارات وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وفد رفيع المستوى من الصين، وفد رفيع المستوى من المجر، سلطنة عمان، هولندا، الفلبين، روسيا، نيجيريا، جنوب السودان، أوغندا، لبنان، العراق.

- المؤتمرات والتدريب الدولي



مشاركة المعمل في أكثر من 10 مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية دولية بدول مختلفة من أهمها حضور منتدى فيينا لسلامة الغذاء 2022" من خلال خاصية التواصل عن بعد (الأونلاين)، إلقاء محاضرة بالاجتماع السنوي الأول للمنظمة العالمية لصحة الحيوان “AOAC INTERNATIONAL” ـ القسم العربي من – بعنوان:البرنامج التفصيلي واللوجستيات ــ بخاصية الأونلاين والمقام بمدينة دبى – بالإمارات العربية المتحدة، مشاركة المعمل في اجتماعات لجنة الكودكس العالمية بخاصية الأونلاين خلال الفترة من 21-25 نوفمبر 2022 في الدورة الخامسة والأربعون لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي لاعتماد معايير سلامة الأغذية وجودتها، مشاركة أحد أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل فى إجتماع اللجنة الدولية لإدارة المبيدات (JMPM) عبر تطبيق ZOOM والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة (WHO, FAO)، المشاركة في 4 ورش عمل فى مجال (إختبارات الكفاءة المعملية الدولية المنظمة بمعرفة معامل الـ QS بألمانيا في مجال متبقيات المبيدات).

كما نظم المعمل بتنظيم أكثر من 6 برامج دولية من خلال مركز التدريب التابع للمعمل لأكثر من 40 متخصص من عدة دول في مجال تحليل ملوثات الأغذية من أهم هذه الدول السعودية، الكاميرون، سلطنة عمان، ليبيا، روندا وتم ذلك بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ويأتي كل ذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق دولية جديدة.