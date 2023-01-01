6 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب وقع بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" أمام كوبرى سيراميكا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

تم الدفع بسيارات من مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.