الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 مصابين فى انقلاب «ميكروباص» بالشرقية

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 6 أشخاص بكدمات وإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب وقع بطريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر إسماعيلية الصحراوى" أمام كوبرى سيراميكا.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة.

تم الدفع بسيارات من مرفق الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإسماعيلية الصحراوي حادث تصادم إصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

العثور على جثة مسن داخل جراج بالوراق

العطلات الرسمية في مصر 2023 مدفوعة الأجر

بشائر 2023.. 7 مفاجآت سارة تنتظر المواطنين خلال العام الجديد

إصابة مواطنين صدمتهما سيارة ملاكى بالفيوم

الآن جدول مواعيد معاش نقابة المعلمين يناير 2023 وخطوات الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل