الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى البابا سلفستر الأول

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية للأقباط، اليوم، بذكرى القديس سلفسترس الأول البابا، ووفقًا لدراسة أعدها الاب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، على إثر الاحتفال فولد القديس سيلفسترس في القرن الثالث الميلادي بمدينة روما لأبوين روفينو وجيوستا.

عندما توفي والده، اهتم أمه جيوستا بتعليمه بشكل خاص. ووضعته تحت إشراف كانزيو، كاهن روماني، حتى يتمكن من تدريبه على التقوى والعلوم.

بعد دراسته، سيم كاهناً من قبل البابا سان مارسيلينو وكان عمودًا ثابتًا في الكنيسة ومنارة مشرقة لتلك الأوقات من الخرافات والممارسات الوثنية التي لا تزال في غضون بضع سنوات، توفي الباباوات القديسين س. مرقلينس، وس. مرقلس الأول، وس. أوسابيوس، وس.ملقيادس.

احتاج الكرسي الروماني إلى بابا يتمتع بقوة وإرادة صلبة يستطيع قيادة الكنيسة للاستفادة من السلام الذي منحه قسطنطين الكبير للكنيسة.

واعتلى كرسي القديس بطرس عام 314 فكان أول حبر فى حقبة السلام التى تلت عصور الاضطهاد الأولى، والتي شهدت بناء العديد من الكنائس والمعابد المسيحية. جعل البابا سفلسترس مقره على تل اللاتران، حيث شيد الإمبراطور قسطنطين كنيسة المسيح المخلص، التي تعرف حالياً بكنيسة القديس يوحنا فى اللاتران. وفى عهده بنيت أيضا كنيسة القديس بطرس، على تل الفاتيكان، حيث يرقد جثمان القديس بطرس الرسول.

تحمل أعباء الكنيسة في عهد برزت فيه بعض الهرطقات، خصوصاً الدونانية (نسبة لزعيمها دوناتس الذي أنكر طبيعة المسيح البشرية) والآريوسية (نسبة إلى زعيمها آريوس الذي أنكر مساواة المسيح لله الآب). وعند انعقاد المجمع المسكوني الأول عام 325م في مدينة نيقية، كان سلفسترس طاعناً في السن، فأرسل عنه كاهنين رومانيين يمثلانه .

ودامت حبريته إحدى وعشرين سنة، ثم رقد في الرب ودفن في مقبرة ﭘـريشيلا، على طريق سلاريا بروما في 31 ديسمبرعام 325م. وهو أول من نسب إليه لقب " معترف الإيمان “.