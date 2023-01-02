الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مدير تيرانس: مجمع أفسس هو من قرر تثبيت لقب الثيؤطوكوس للعذراء

السيدة العذراء
السيدة العذراء

قال القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المجمع المسكوني الثالث المنعقد في مدينة "أفسس 431 م"،  قرر الآباء المجتمعين القديسين  "المئتين"، تثبيت  لقب والدة الإله الثيؤطوكس لأنه يشرح حفظ الاتحاد الأقنومي بين الطبيعة الإلهية وبين الطبيعة البشرية للجسد المأخوذ من العذراء مريم ، القديسة التي تطلع الآب من السماء ولم يجد من يشبهها ، فأرسل ابنه الوحيد  الجنس ، لياتي ويتجسد منها . 

 وتابع  القمص أثناسيوس فهمي جورج، وقد حرص المجمع على تأكيد أن العذراء مريم والدة الإله، كي يرسي المجمع المسكوني، حقيقة أن العذراء والدة الإله ، الكلمة المتجسدة التي ولدت بحسب الجسد كلمة الله الأزلي الذي صار جسد (إنسانا) باتحاد كامل للطبيعتين ، غير مفترق قط من بعد الاتحاد، لأن المولود منها يدعي ابن الله " لو 1: 35 "، وقد لقبها ايضا مجمع أفسس بـ (أم النور الحقيقي)  لأنها حاملة ووالده لله  التي ولدت لنا شمس البر الحقيقي  ، وصارت سماء ثانية ومتارة ذهبية . ارفع من القمر والنجوم والجلد مشتملة بالانوار . 

 وأضاف  مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية ورفض اباء مجمع افسس جميع التعبيرات المُستخدمة من قِبل النساطرة:- 
- والدة المسيح"خرستوطوكوس".
- والدة الرب"كيريوطوكوس ".
- والدة الإنسان "أنثروبوطوكوس ".
- الوعاء الإلهي  "ثيؤدوخوس "
تلك التعبيرات التي تعكس  الابتداعات  التي تفصل لاهوت المسيح عن ناسوته،  كذلك دحض المجمع  قول نسطور  بأن  (ابن الله) بولادته من الروح القدس ومن العذراء كانت بداية وجود لاهوت ابن الله ، وكأنها من مريم اتت ، لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ، عندنا نزل من السماء في ملء الزمان ، من اجلنا ومن اجل خلاصنا ، " تجسد وتانس وعلمنا طريق الخلاص ".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

سول وواشنطن تناقشان إجراء مناورات نووية مشتركة

مقتل 4 أشخاص.. مطار دمشق خارج الخدمة للمرة الثانية جراء قصف إسرائيلى

الدور التاسع وتابوت ذهب.. «صن» البريطانية تكشف مكان دفن بيليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية