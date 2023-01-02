مدير تيرانس: مجمع أفسس هو من قرر تثبيت لقب الثيؤطوكوس للعذراء

قال القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المجمع المسكوني الثالث المنعقد في مدينة "أفسس 431 م"، قرر الآباء المجتمعين القديسين "المئتين"، تثبيت لقب والدة الإله الثيؤطوكس لأنه يشرح حفظ الاتحاد الأقنومي بين الطبيعة الإلهية وبين الطبيعة البشرية للجسد المأخوذ من العذراء مريم ، القديسة التي تطلع الآب من السماء ولم يجد من يشبهها ، فأرسل ابنه الوحيد الجنس ، لياتي ويتجسد منها .

وتابع القمص أثناسيوس فهمي جورج، وقد حرص المجمع على تأكيد أن العذراء مريم والدة الإله، كي يرسي المجمع المسكوني، حقيقة أن العذراء والدة الإله ، الكلمة المتجسدة التي ولدت بحسب الجسد كلمة الله الأزلي الذي صار جسد (إنسانا) باتحاد كامل للطبيعتين ، غير مفترق قط من بعد الاتحاد، لأن المولود منها يدعي ابن الله " لو 1: 35 "، وقد لقبها ايضا مجمع أفسس بـ (أم النور الحقيقي) لأنها حاملة ووالده لله التي ولدت لنا شمس البر الحقيقي ، وصارت سماء ثانية ومتارة ذهبية . ارفع من القمر والنجوم والجلد مشتملة بالانوار .

وأضاف مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية ورفض اباء مجمع افسس جميع التعبيرات المُستخدمة من قِبل النساطرة:-

- والدة المسيح"خرستوطوكوس".

- والدة الرب"كيريوطوكوس ".

- والدة الإنسان "أنثروبوطوكوس ".

- الوعاء الإلهي "ثيؤدوخوس "

تلك التعبيرات التي تعكس الابتداعات التي تفصل لاهوت المسيح عن ناسوته، كذلك دحض المجمع قول نسطور بأن (ابن الله) بولادته من الروح القدس ومن العذراء كانت بداية وجود لاهوت ابن الله ، وكأنها من مريم اتت ، لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا ، عندنا نزل من السماء في ملء الزمان ، من اجلنا ومن اجل خلاصنا ، " تجسد وتانس وعلمنا طريق الخلاص ".