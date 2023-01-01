مليكو مصر يحتفلون بعيد القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة كبادوكيا

تحتفل كنيسة الروم الملكيين اليوم بذكرى الكبير في القدّيسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة كبادوكيا إنَّ القدّيس باسيليوس، أحد ألمع وجوه التاريخ المسيحي، فقد ولد في قيصرية كبادوكيا بين سنة 329 و330.

ودرس في قيصريّة، ثم في القسطنطينيّة، ثم في أثينا، حيث التقى بالقدّيس غريغوريوس النـزينـزي، زميله في الدراسة، فاتّحد الإثنان في صداقة عميقة الغَور صهرت نفسيهما في نفس واحدة مدى العمر.

ثم رجع إلى القيصريّة حول سنة 356، ومنها اعتزل في القفار، بالقرب من مدينة قيصريّة الجديدة، حيث كانت والدته اميليا وشقيقته ماكرينا قد سبقتاه عائشتين الحياة الرهبانية. في هذه العزلة، ألَّف باسيليوس كتاباته في الحياة الروحية، ثم رسمه أوسابيوس، رئيس أساقفة قيصريّة كاهناً، وقد خلفه على الكرسي الأسقفي بعد وفاته عام 370.

رقد بالرب في اليوم الأوّل من كانون الثاني عام 379. إن ما خلّه لنا من آثار غزيرة العلم والحكمة، نذكر منها كتاب المختارات من المعلم أوريجانس، وكتابه في الروح القدس، وكتابه في دحض الضلال الأريوسي، وكتبه في الحياة الروحية، وقوانينه الرهبانية، وشروحه للكتاب المقدس، ومواعظه ورسائله، وسحر بيانه، وناريّة خطاباته، وكذلك غِيرته الرسوليّة، وجرأته في الذود عن الإيمان القويم أمام الإمبراطور الأريوسي فالنس، والمشاريع الإجتماعيّة التي أحاط بـها كرسيه الأسقفي لخدمة شعبه : كل هذا حمل الأجيال المسيحيّة على أن تلقّبه "بموضّح الأسرار الإلهية"، "والكبير" .