«موارنة مصر» يحتفلون بالسلام العالمي وعيد القدّيسين المعترفين

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم، برئاسة المطران جورج شيحان، بأول أيام العام الميلادي الجديد، وحلول يوم السلام العالمي.

جاء ذلك اضافة لذكرى القدّيسان باسيليوس وغريغوريوس المعترفان، ووُلِدَ القدِّيسُ باسيلْيوس في قَيصَريَة كَبادوكِيَة حَول سَنة 330 وَتَلَقَّى عُلومَهُ في القِسطَنطِينِيَة وَفي أثينا حَيثُ إلْتَقَى بِصَديقِهِ وَزَميلِه القِدِّيس غْريغورْيوس النَزْيَنْزي. عادَ الى القَيصَرِيَة سَنة 356 وَزَهُدَ مُتَنَسِّكاً في البَرِّيَة حَيثُ كانَت والِدَتُهُ إميليا وَشَقيقَتُهُ ماكْرينا عائِشَتَين في الحَياةِ الرَهبانِيَةِ. كَتَبَ الكَثيرَ مِن مُؤَلِفاتِهِ الروحِيَة مُدَّةَ نُسكِهِ. سُيِّمَ أسقُفَ القَيصَريَة سَنة 370. وَتُوُفِيَ سَنة 379 في أوَل كانون الثاني. أشهَرَ كُتُبِهِ هِيَ عَن الروحِ القُدُس، وَعَن قَوانين الرَهبانية والحَياة الروحِيَة الاجتِماعِيَة، وَشُروح الكِتابِ المُقَدَس، والمَواعِظ والرَسائِل العَديدة في دِفاعِهِ عَن الايمانِ ضِّدَ الآرْيوسِيين. إنَّ باسِيليوس هُوَ مِن أعْظَم آباء الكَنيسَة في تَفكيرِه الروحي والاجْتِماعي والرهباني.

بينما وُلِدَ غْريغُورْيوس قُربَ نازينْزا حَولَ سَنة 330. دَرَسَ خاصَةً في الاسكَندَرِيَة، وَفي أثينا حَيثُ نَشَأت صَداقَتُه مَع باسيليوس.

عادَ الى بِلادِهِ سَنة 357 وَنالَ العِمادَ المُقَدَّس، وَإنْقَطَعَ مِثلَ صَديقِهِ الى الزُهدِ والعِبادَةِ. كانَ أبوهُ أسقُفاً عَلى نَزينْزا فَرَسَمَهُ كاهِناً وَسامَهُ فِيما بَعدُ صَدِيقَهُ باسيليوس أسقُفاً عَلى مَدينَةٍ صَغيرَةٍ تابِعَةٍ لِقَيصَريَة كَبادوكِيَة. اعْتَزَلَ الأسقَفيَة فيما بَعد وَعادَ الى القَفِر زاهِداً يَكتُبُ وَيُرشِدُ. اعْتَلى كُرسِيَّ القِسطَنطينيَة سَنة 380 وَتَرَأسَ المَجمَعَ المَسكوني الثاني المُنعَقِد في القِسطَنطينية سَنة 381 بَعدَ مَوتِ أسقُف انطاكيَة، لَكِّنَهُ إستَقالَ مِن مَنصِبِ أسقُف القِسطَنطينية وَعادَ الى مَوطِنِهِ وإنصَرَفَ الى التَنَسُكِ والتَأمُلِ. تُوُفِيَ حَول سَنة 389-390.