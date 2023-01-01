الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد مشروعات المحافظة

استقبال الفريق كامل
استقبال الفريق كامل الوزير

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قبل قليل، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بمطار أسيوط الدولي، والذي يزور المحافظة لتفقد أعمال تنفيذ بعض مشروعات وزارة النقل للوقوف على نسب التنفيذ، وذلك استكمالًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد، واستكمال تنفيذ محاور التنمية بالصعيد لربط مختلف محافظات الجمهورية، وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب وتهيئة مناطق صناعية وعمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الطيار جمال السيد، مدير مطار أسيوط الدولي.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطات مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (الفيوم– أبوسمبل)، والذي تقوم بتنفيذه الهيئة القومية للأنفاق، وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع السكك الحديدية، وذلك للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تلك المشروعات تمثل نقلة نوعية في مسار وسائل النقل المحلية والتجارية داخل مصر، ويساهم فى ربط كل الموانئ والمدن الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الإدارية ومختلف محافظات الجمهورية وتنشيط القطاع التجاري وتقليل الوقت المستغرق للانتقال بين المحافظات، وتشجيع الحركة السياحية رغبة في تقديم الحلول الأفضل والأكثر استدامة.

اهتمام القيادة السياسية الهيئة القومية للأنفاق الخدمات المقدمة للمواطن الريف المصري الرئاسية حياة كريمة السكك الحديدية القري المستهدفة بالمبادرة الفريق كامل الوزير

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