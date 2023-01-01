الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد استطلاع رأى المفتى.. اليوم الحكم على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى

ارشيفية
ارشيفية

تصدر محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الأحد ،الحكم على المتهم بإنهاء حياة 5 في مزرعة بالشيخ زايد والمعروفة بــ «مذبحة الريف الأوروبي»، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم في الجلسة السابقة إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

 وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء التي يهتز لها عرش السموات والأرض، بينما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي طالب باستخدام الرأفة مع المتهم.

- تقرير الطب النفسي للمتهم أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة

 وقال المحامي المدعى بالحق المدني لضحايا «مذبحة الريف الأوروبي» إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، مضيفًا أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه «المتهم سليم نفسيًا وعقليًا».

 عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

مذبحة الريف الأوروبى الحكم الشيخ زايد جنايات الجيزة فضيلة المفتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تعيين العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثًا عسكريًا رسميًا للقوات المسلحة

حدث ليلًا| السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» وضبط مرتكبى الفعل الفاضح

استمرار نوة الميلاد.. سقوط أمطار متوسطة على مختلف أنحاء الإسكندرية

بعد استطلاع رأى المفتى.. اليوم الحكم على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى

اليوم.. محاكمة 20 متهما في الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل