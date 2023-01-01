بعد استطلاع رأى المفتى.. اليوم الحكم على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى

تصدر محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الأحد ،الحكم على المتهم بإنهاء حياة 5 في مزرعة بالشيخ زايد والمعروفة بــ «مذبحة الريف الأوروبي»، وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهم في الجلسة السابقة إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء التي يهتز لها عرش السموات والأرض، بينما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع والذي طالب باستخدام الرأفة مع المتهم.

- تقرير الطب النفسي للمتهم أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة

وقال المحامي المدعى بالحق المدني لضحايا «مذبحة الريف الأوروبي» إن المحكمة تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، مضيفًا أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه «المتهم سليم نفسيًا وعقليًا».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.

كانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.