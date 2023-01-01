الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكندوز بـ160 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأحد، بداية العام الجديد 2023، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 160 و190 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي:

- أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و210 جنيهات.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه للكيلو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تعيين العقيد إسلام مهدى سعيد متحدثًا عسكريًا رسميًا للقوات المسلحة

حدث ليلًا| السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» وضبط مرتكبى الفعل الفاضح

استمرار نوة الميلاد.. سقوط أمطار متوسطة على مختلف أنحاء الإسكندرية

بعد استطلاع رأى المفتى.. اليوم الحكم على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبى

اليوم.. محاكمة 20 متهما في الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل