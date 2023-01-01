الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزير النقل: مينائى بورسعيد والسخنة سيكونان ضمن العشر الأوائل على العالم

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير

صرح وزير النقل الفريق كامل الوزير، بأن ميناء شرق بورسعيد من الموانئ الجديدة التي أقيمت في 2016، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خلفية إدخال 5 كيلومترات أرصفة.

 

وأضاف الوزير - خلال حوار تلفزيوني، على هامش الإفراج عن البضائع في ميناء الإسكندرية "تباعا" - أن الميناء يتميز بأنه على الخط الملاحي العالمي لقناة السويس، لذلك أصبح الميناء الأول في تناول الحاويات، حيث يحتل المركز الـ 15 على مستوى العالم، وسيتقدم مركزه في السنوات المقبلة.

 

وأشار إلى أن حجم التجارة ما بين صادر ووارد في كل موانئ مصر قبل 2014، كان 140 مليون طن، بمعدل 10 ملايين حاوية، مبينا أن وزارة النقل أعدت خطة لتطوير النقل البحري والنقل متعدد الوسائط، لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، في ظل تمتع مصر بموقع فريد عالميا.

 

وأوضح أن ميناء الإسكندرية الكبير كان يستحوذ على 50% تقريبا من تجارة مصر بالكامل، وسيستمر في الاستحواذ على 50% من تجارة مصر بالكامل، بسبب عمل وزارة النقل على تطويره، من خلال زيادة الأرصفة، وهذا يرجع إلى موقع ميناء الإسكندرية المميز.

 

وأشار وزير النقل الفريق كامل الوزير، إلى أن النقل النهري من أرخص وسائل النقل، لكنه كان منسيا، مبينا في الوقت نفسه أنه حصل على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة من النقل النهري، وإعداد موانئ نهرية.

 

وأشار إلى أن النقل النهري كان في الماضي موزعا ما بين وزارتي النقل والري، بجانب هيئات أخرى، وقال - مازحا - "النقل النهري له صاحب".

 

وأضاف أن مصر - منذ عام 2019 - وهي تعمل على إدخال الشركات المصرية في إنشاء الموانئ، بعد توجيه الرئيس السيسي بتعميم تجربة إنشاء الموانئ بأياد مصرية.

 

وتابع: "لن نبيع أي ميناء في مصر، لا الآن ولا مستقبلا، وعقيدتنا تقوم على مبدأ (مصرية الموانئ)، ولن نبيع أي ميناء".

 

ونوه إلى أن ميناءي بورسعيد والسخنة سيكونان في العشر الأوائل على العالم، مبينا أن ميناء الإسكندرية كان الـ227 على العالم وأصبح الـ 127، لافتا إلى أنه في نهاية عام 2024 سيكون في المئة الأولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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