الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: لن نغفر لروسيا هجماتها على أوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده "لن تغفر" للروس هجماتهم على أراضيها إثر شنهم قصفا صاروخيا مكثفا السبت.
وأشار زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تلغرام، إلى تعرض أوكرانيا لهجمات صاروخية روسية في آخر أيام عام 2022.
وذكر أن روسيا استهدفت المدنيين بالصواريخ قبيل ليلة رأس السنة، واصفا الهجمات بأنها "إرهابية".
وأضاف: "لن يُغفر لأولئك الذين يصدرون أوامر مثل هذه الهجمات والذين ينفذونها".
وحمّل زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية الهجمات على بلاده قائلًا: "لا أحد في العالم سيغفر لك هذا. أوكرانيا لن تعفو أبدا".
وأوضح أن القوات الروسية قصفت اليوم عدة مدن أوكرانية في مقدمتها العاصمة كييف، معربًا عن أسفه حيال الخسائر البشرية. 

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