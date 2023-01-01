مفاجأة.. رونالدو قد يشارك فى دورى أبطال أوروبا العام المقبل

فجرت بعض التقارير الصحفية مفاجأة في عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، والتي يمكن من خلالها العودة لبطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وتضمن العقد أنه في حال تمكن فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من الوصول لبطولة دوري أبطال أوروبا من خلال احتلال مركز من الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي، يحق للاعب الانتقال له في يوليو المقبل، مما يعطي أملًا كبيرًا للاعب من أجل المشاركة في بطولته المفضلة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الآن المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023/2022، وذلك برصيد 34 نقطة من خلال 17 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة.