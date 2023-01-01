موعد مباراة الأهلى وبيراميدز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق بيراميدز ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيره فريق بيراميدز في الدوري المصري مساء غدا الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

النقاة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ضد نظيره فريق بيراميدز غدا الإثنين عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري المصري.