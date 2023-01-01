متعب ومجنون.. حماقى عن عمرو مصطفى: خدته من بيته بالبيجاما بسبب أغنية

قال المطرب محمد حماقي، إن أغنية أحلى حاجة فيكي هي تلحين عمرو مصطفى، معقبا: "اللي يعرف عمرو مصطفى يعرف إنه شخص متعب، لأنه شخص ليس سلسا، وليس سهلا، هو مجنون جنان الفنانين، لكن بزيادة".

وأضاف محمد حماقي خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد بونس: “إحنا صحاب من زمان، خدت عمرو مصطفى من البيت وبالبيجاما، عشان نشتغل، الأغنية أحلى حاجة فيكي، اتعملت بالمقلوب، ساعات تبدأ بالترتيب الطبيعي، كلام، لحن، توزيع، وساعات يبقى لحن ويتكتب، لكن هذه الأغنية كانت توزيع في البداية”.

وتابع: "سمعت جروفز عند تميم وعجبني جدا وقولتله هنعمل دي أغنية، قالي تمام بس مفيش غير ده، قولتله هنشتغل على ده، فكلمت عمرو مصطفى وقولتله يلا نتقابل عند تميم فقالي أوكي، ومجاش، قمت نازل ورايح على بيته وخبط على الباب فتحلي بالبيجاما، قولتله تعالى بس هوريك حاجة في العربية، فقالي ماشي، طب ثانية، قولتله زي ما إنت كده، خدته في العربية من مدينة نصر للمهندسين، قولتله هنشتغل النهارده، قالي طب كنت سيبني أغير، قولتله مفيش بكرة والألبوم ده لازم يخلص، روحنا عند تميم بالبيجاما، وطلبت منه يشغل الجروف الي عجبني، وقولت لعمرو مصطفى امسك الجيتار ولحن، فقعد وعمل أربع خمس جمل، لحد ما أنا حسيت إن معانا حاجة حلوة قولتله خلاص إحنا تمام".