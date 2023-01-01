الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رمضان يرد على انتقاد صورته مع إسرائيلى ويوضح سبب مشاكله الدائمة

محمد رمضان
محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب التقاطه صورة مع إسرائيلي خلال تواجده في دبي.

 

تفاصيل صورته مع إسرائيلي

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "و أنا داخل الأستوديو كم الناس اللي اتصورت معاهم وقابلتهم لأنني أرى أنهم شركاء في نجاحي ولنفترض أن فيهم شخص إسرائيلي هاعرف منين". 

 

وأضاف: "ممكن شخص يقول إنه ما بيتصورش، لكن أنا ما أقدرش أحرج قطاع كبير من جمهوري ويجوز في النص حد يكون شخص قاتل أو ينتمي لشيء أنا ضده فهذا شيء لا دخل لي به".

 

وعن تفاصيل الصورة قال: "أنا كنت في عشاء في مطعم واليوم ده اتصورت مع ناس كتيرة جدًا ومنها هذا الشخص"، مؤكدًا أنه تم التحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية وتم الاستماع لردوده وشرحه للموقف.

 

سبب مشاكله الدائمة

وعن مشاكله الكثيرة قال: "دي سنة الحياة وفيه ناس لن تسمح لك بالنجاح طوال الوقت ولازم تكون صلب وتواجه"، مؤكدًا أنه لم يختلق يومًا مشكلة، ولم يكن فعل ولكنه دائمًا رد فعل.

وأوضح أنه كان نجم مسلسل وهو في سن 25  لقناة كبيرة وكان أملها عليه كما كان نجم سينما وشباك، موضحًا أنه يرى التعليقات السلبية ويصلح من الفكرة حتى لا يتم فهمه أنه يتعالى. 

محمد رمضان الانتقادات صورته إسرائيلي سبب مشاكله الدائمة

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