الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد حماقى يكشف سر حبه لـ«قعدة البيت»

محمد حماقى
محمد حماقى

قال الفنان محمد حماقي معلقاً على إعداد البيتزا للإعلامية إسعاد يونس في منزله: "مينفعش تيجي البيت عندي وما تاكليش، إنتي إللي علمتينا الكرم والحجات الحلوة دي"، لترد إسعاد يونس: "8 بيتزات يا مفتري؟! ده أنا اندفست دفسة ما يعلم بيها إلا ربنا، لكن الحقيقة كانت شهد وعسل واستقبالك قمر، وأنت إنسان رقيق وراقي طول عمرك". 

وأضاف الفنان محمد حماقي خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: أحب قعدة البيت، لأني بحس بحكم الشغل والمجهود إللي بنعمله، فيه وقت بيجي عليا ببقى عايز أحس إنه أنا أوي، مش عايز أبقى محمد حماقي المغني".

وتابع المطرب محمد حماقي: "غصب عني طول الوقت وأنا بره البيت بكون محمد حماقي المغني، اللي بقابل بيه الناس طول الوقت، ويقابلوني بهذا الوجه، وبحب على قد ماقدر أكون حماقي الإنسان، وأنا في البيت بعمل إللي يريحني، وأنا بره بعمل إللي يريح الناس".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

الصين: الرئيس الفلبينى سيكون أول رئيس دولة أجنبى تستقبله البلاد فى 2023

السيطرة على محاولة للتحرش بفتيات «تيك توك» أمام مسرح الزمالك

عمر كمال: والدتى قالت لى «روح وخلى الغنا يصرف عليك»

محمد رمضان يعترف: لم أحسن التعامل فى أزمة الطيار أبو اليسر

أجواء احتفالية بالعام الجديد 2023 بحدائق كفر الشيخ وعلى ضفاف نيلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته