محمد حماقى يكشف سر حبه لـ«قعدة البيت»

قال الفنان محمد حماقي معلقاً على إعداد البيتزا للإعلامية إسعاد يونس في منزله: "مينفعش تيجي البيت عندي وما تاكليش، إنتي إللي علمتينا الكرم والحجات الحلوة دي"، لترد إسعاد يونس: "8 بيتزات يا مفتري؟! ده أنا اندفست دفسة ما يعلم بيها إلا ربنا، لكن الحقيقة كانت شهد وعسل واستقبالك قمر، وأنت إنسان رقيق وراقي طول عمرك".

وأضاف الفنان محمد حماقي خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس: أحب قعدة البيت، لأني بحس بحكم الشغل والمجهود إللي بنعمله، فيه وقت بيجي عليا ببقى عايز أحس إنه أنا أوي، مش عايز أبقى محمد حماقي المغني".

وتابع المطرب محمد حماقي: "غصب عني طول الوقت وأنا بره البيت بكون محمد حماقي المغني، اللي بقابل بيه الناس طول الوقت، ويقابلوني بهذا الوجه، وبحب على قد ماقدر أكون حماقي الإنسان، وأنا في البيت بعمل إللي يريحني، وأنا بره بعمل إللي يريح الناس".