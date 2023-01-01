الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: سنعمل دومًا على تعزيز حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم

بايدن
بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل دائمًا على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في بلده وفي جميع أنحاء العالم.
 


وقال بايدن، في تغريدة نشرتها الخارجية الأمريكية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن البلدان التي تطلق العنان لإمكانات شعوبها الكاملة سوف تحقق المستقبل المرجو.



وفي السياق نفسه، أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان هي دائمًا نفس التي تنتهك البنود الرئيسية الأخرى من النظام - مثل غزو البلدان الأخرى والإكراه والتهديدات أو انتهاك قواعد التجارة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم حقوق الإنسان للجميع.

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وائل لطفي

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