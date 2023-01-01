أجواء احتفالية بالعام الجديد 2023 بحدائق كفر الشيخ وعلى ضفاف نيلها

شهدت مدينة كفر الشيخ وكافة مدن المحافظة، أجواء احتفالية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، حيث تواجد الأهالب بالحدائق العامة، منها حديقة صنعاء بكفر الشيخ، والأسرة والطفولة بدسوق، والحديقة المركزية بكفر الشيخ، وغيرهم.

كما تم إطلاق الألعاب النارية إيذاناً بحلول عام 2023 في ظل تركيب أشجار الكريسماس وإضاءاتها بألوان وأشكال مبهرة، مع تركيب المجسمات والأشكال المبهجة بإضاءات مختلفة، واستقبلت الحدائق عدد كبير من الأهالي، الذين احتفلوا بالرقص، لاستقبال العام الجديد.

وتفاعل الأهالي مع الاحتفالات، والذين حرصوا على التواجد على ضفاف نهر النيل بدسوق للإحتفال بأعياد ليلة رأس السنة وسط حالة الأمن والأمان والإستقرار السائدة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.





وقدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ خالص التهانى القلبية للقيادة السياسية والتنفيذية بهذه المناسبة وللشعب المصري، ولأهالي محافظة كفر الشيخ، معرباً عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير لأبناء المحافظة لتحقيق أمنياتهم وطموحاتهم باستكمال تنفيذ المشروعات العديدة الجارية فى كافة قطاعات التي تشهدها المحافظة.



ووضعت محافظة كفر الشيخ، خطة المحافظة لاستقبال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد لعام 2023، بمختلف القطاعات الخدمية، وجه محافظ كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات، للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين، كما وجه الشكر لرجل الأمن بقيادة اللواء خالد عبدالسلام، مدير الأمن على الجهود المبذولة لحفظ الأمن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بالاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد ورأس السنة ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، كما وجه رؤساء المدن بالمتابعة المستمرة مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 22 كنيسة، منتشرة بمدن المحافظة منها 7 كنائس بمدينة ومركز كفر الشيخ، وبدسوق 5 كنائس، وكنيستين بسيدي سالم، و3 كنائس بقلين، وكنيسة بكل من الحامول والرياض ومصيف بلطيم وبيلا وبلطيم.