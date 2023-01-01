الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس ببنها وشبرا الخيمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لمتابعة استعدادت المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد، وإجراءات تأمين الكنائس بمدينتى بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة. 

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية محيط كنائس «كنيسة السيدة العذراء، ومطرانية بنها وماريوحنا بمدينة بنها، ثم مطرانية شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة، وكنيسة السيدة العذراء بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة».

وأشار المحافظ إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.

وشدد على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وأكد «الهجان» خلال جولته أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد في كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، ودائما يتسم أهلها بالترابط والتسامح والجميع على قلب رجل واحد،وتبذل الدولة كافة جهودها لإخراج أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة تليق بعظمة الشعب المصري.

استقبال عيد الميلاد أعياد الميلاد المجيد العام الميلادي الجديد اللواء عبد الحميد الهجان الوحدة الوطنية قداسة البابا تواضروس تأمين الكنائس

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