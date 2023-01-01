الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شبكة تليفزيون الحياة تتلألأ فى رأس السنة بحفل عمر خيرت

عمر خيرت
عمر خيرت

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد عرضها أجمل سهرات العزف والموسيقى مع حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية.

وقدم عمر خيرت باقة من أفضل المقطوعات الموسيقية الخاصة به والتي قدمها رفقة فرقته الموسيقية، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وأشاد الجمهور بالحفل الراقي واختيارات شبكة تليفزيون الحياة لليلة رأس السنة.

وتصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تقديمها عددًا من العروض الفنية والغنائية لنخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي اليوم.

وبدأت شبكة تليفزيون الحياة احتفالها بالعام الميلادي الجديد، عبر تجمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بداية من 10 صباحًا حتى منتصف ليل اليوم، بعدما غيرت خريطتها البرامجية عبر ليلة غنائية استثنائية.

وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت، والنجوم صابر الرباعي، وكارول سماحة، ومدحت صالح، وراغب علامة، وجنات.

وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى،  كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.

احتفالات المصريين التواصل الاجتماع العام الميلادي الجديد الموسيقار الكبير عمر خيرت المقطوعات الموسيقية تليفزيون الحياة حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت

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