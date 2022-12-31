السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شبكة تليفزيون الحياة تتصدر تريند «تويتر» بنجوم الوطن العربى

الحياة
الحياة

تصدَّرت شبكة تليفزيون الحياة، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تقديمها عددا من العروض الفنية والغنائية لنخبة من ألمع نجوم الطرب والغناء بالوطن العربي اليوم.

وبدأت شبكة تليفزيون الحياة احتفالها بالعام الميلادي الجديد، عبر تجمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بداية من 10 صباحًا حتى منتصف ليل اليوم، بعدما غيرت خريطتها البرامجية عبر ليلة غنائية استثنائية.


وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات.


وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى. 


كما تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.
 

 


 

آية الوطن الموسيقار الكبير الموسيقار الكبير عمر خيرت موقع التواصل موقع التواصل الاجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

محمد رمضان عن لقاء منى الشاذلى: «حلمت إنى أقعد قدام أهم إعلامية فى مصر»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو أعمال منافية للآداب عبر فيسبوك

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 وتسجيل الاستمارة

لماذا كان 2022 عام التقلبات السعرية فى الطاقة؟.. خبير يُجيب

هاجر الشرنوبى تستقبل العام الجديد بعقد قرانها (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته