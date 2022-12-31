«من راح الحب».. فيديو جديد فى مدح الرسول لـ محمد نشأت

أطلق المنشد الشاب محمد نشأت الصوليست بدار الأوبرا فيديو جديدًا بعنوان «من راح الحب».

يذكر أن محمد نشأت ولد في 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية، ونشأ على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية إحدى أكبر طرق التصوف في مصر والعالم الإسلامي وساعده والده الراحل الشيخ نشأت كمال على تنمية موهبته حيث كان إمامًا وخطيبًا بالأوقاف.

شارك نشأت في مهرجانات وكرنفالات مختلفة، منها مهرجان الموسيقى العربية التابع لوزارة الثقافة وتم تكريمه من جامعة القاهرة، وشارك في حفلات فی المعز وساقية الصاوي وبيت السحيمی والربع الثقافی.