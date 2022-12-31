السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«من راح الحب».. فيديو جديد فى مدح الرسول لـ محمد نشأت

المنشد محمد نشأت
المنشد محمد نشأت

أطلق المنشد الشاب محمد نشأت الصوليست بدار الأوبرا فيديو جديدًا بعنوان «من راح الحب».

يذكر أن محمد نشأت ولد في 6 سبتمبر 1997 بمحافظة المنوفية، ونشأ على حب الإنشاد الديني وحضور مجالس الذكر كونه من أبناء الطريقة الشبراوية الخلواتية إحدى أكبر طرق التصوف في مصر والعالم الإسلامي وساعده والده الراحل الشيخ نشأت كمال على تنمية موهبته حيث كان إمامًا وخطيبًا بالأوقاف.

شارك نشأت في مهرجانات وكرنفالات مختلفة، منها مهرجان الموسيقى العربية التابع لوزارة الثقافة وتم تكريمه من جامعة القاهرة، وشارك في حفلات فی المعز وساقية الصاوي وبيت السحيمی والربع الثقافی.

من راح الحب المنشد الشاب محمد نشأت محمد نشأت الإنشاد الديني مصر مهرجان الموسيقى العربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو أعمال منافية للآداب عبر فيسبوك

محمد رمضان عن لقاء منى الشاذلى: «حلمت إنى أقعد قدام أهم إعلامية فى مصر»

هاجر الشرنوبى تستقبل العام الجديد بعقد قرانها (صور)

لماذا كان 2022 عام التقلبات السعرية فى الطاقة؟.. خبير يُجيب

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 بكنائس الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته