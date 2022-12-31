السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لماذا كان 2022 عام التقلبات السعرية فى الطاقة؟.. خبير يُجيب

الطاقة
الطاقة

قال المهندس عايض آل سويدان، خبير شئون الطاقة، إن  سعر النفط وصل إلى 140 دولارًا، ثم انخفض إلى 70، لافتًا إلى أن التقلبات السعرية في الطاقة كانت حادة للغاية في عام 2022.

وأضاف آل سويدان، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يجب تسليط الضوء على تعامل شركة أوبك بلاس مع الأمر، وكيفية محاولة خروجها من العام بتخفيف حدة تلك التقلبات.

وأشار إلى أن الطلب على النفط كان متزايدًا هذا العام بالفعل، خاصة بعد الخروج من 2021، بعدما قلت حدة جائحة كورونا، وبداية انتعاش الاقتصاد العالمي نوعًا ما.

وأكد خبير شئون الطاقة، أن الأمور ظلت على هذه الوتيرة، حتى بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وما كان لها من تبعات على أسعار النفط.

وتقلبت أسعار النفط بشدة في عام 2022، حيث صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي.

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