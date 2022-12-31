السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميسى يودع عام 2022: حققت ما كنت أحلم به طوال عمرى

ميسي
ميسي

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على توديع عام 2022 وتوجيه رسالة قرب انتهاء العام.

وكان الدولي الأرجنتيني سعيد الحظ، بعدما نجح في تحقيق حلمه بالتتويج ببطولة كأس العالم رفقة منتخب التانجو.

ونشر ميسي تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ينتهي عام لن أنساه أبدًا، لقد أصبح الحلم الذي سعيت إليه دائمًا حقيقة".

وأضاف "لكن هذا لن يكون ذا قيمة لولا حقيقة أنني أشاركه مع عائلة رائعة، أفضل ما يمكن أن يحصل عليه المرء".

وكان منتخب الأرجنتين قد توج ببطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر عقب الفوز على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية.

 

الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم العالمي ميسي منتخب الارجنتين كأس العالم 2022 عام 2022

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