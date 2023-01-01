الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«الجارحى»: عودة العلاقات المصرية التركية أحد أهم الأحداث التى شهدتها 2022

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم الجارحي

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن قطر تعرضت للكثير من الرسائل المحبطة قبل وأثناء التنظيم لكأس العالم، وبالرغم من تلك الرسائل المحبطة إلا أنها استطاعت تنظيم البطولة بأعلى جودة وإتقان.

الحدث الأضخم بـ2022 

وأكد الجارحي، خلال تقديمه برنامج "بالمنطق"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البطولة شهدت أحداثًا كثيرة سياسية ورياضية بل ودينية أيضًا وكانت أهم تلك الأحداث هي الحدث السياسي الأبرز، في العام على المستوى الإقليمي والعالمي، الذي لم يكن ليتوقعه أحد وهو لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش افتتاح البطولة 20 نوفمبر 2020، بعد أحداث وتجاذبات سياسية عديدة حدثت بين البلدين لمدة تزيد على الـ8 سنوات. 

إعادة العلاقات المصرية التركية

وأضاف في حديثه، أن قناة "القاهرة الإخبارية" انفردت بصور وتفاصيل، حيث اعتقد العالم أن هذا اللقاء سيكون عبارة عن مصافحة فقط، ولكن ماحدث كان مخالف لكافة التوقعات، حيث أكد الجانب المصري والتركي على إعادة العلاقات بين البلدين.

ابراهيم الجارحي العلاقات المصرية التركية القاهرة الإخبارية كأس العالم تنظيم الاحتفالية

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