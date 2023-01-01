الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 1 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 1 يناير، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تتحسّن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.

عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له يف الآونة الأخيرة، وتحاول أن تنسيه الماضي الأليم. 

صحياً: تقضي مع العائلة أوقاتاً سعيدة تخفف من تعبك النفسي وتصلك أخبارا سارّة من قريب مسافر تزيد من ارتياحك.

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بينهم الثور.. 5 أبراج فلكية الأكثر حظًا في عام 2023

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدّم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الترقب بينكما.

صحياً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرّضك لنكسة صحية أثرت كثيراً في قدرتك على العطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: قد تطرح بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل.

عاطفياً: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات.

صحياً: تبدو مضطرباً بعض الشيء نتيجة عوارض فاجأتك وسببت لك حرجاً صحياً.

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صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

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