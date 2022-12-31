إبراهيم الجارحى: روسيا استغلت ضعف الناتو لفرض هيمنتها على العالم

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن روسيا استغلت الضعف النسبي الذي يمر به حلف الناتو من أجل إعادة فرض سيطرتها وهيمنتها على العالم بأكمله، حيث إذا وقعت الحرب الروسية الأوكرانية في وقت قوة الناتو، لكانت النتائج على أرض الواقع مختلفة بصورة كبيرة.

ضعف الناتو

وأكد الجارحي، خلال تقديمه برنامج "بالمنطق" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا بدأت عام 2022 بفرض سيطرتها على الدولة الأوكرانية من أجل رسم خريطة القوة العالمية مرة أخرى.

الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف في حديثه، أن الدليل المنطقي على عدم استعداد حلف شمال الأطلسي للحرب، أنه حتى تلك اللحظة لم يدخل الحرب رغم مرور 10 أشهر، إذ إن شأنه شأن العالم الذي خرج توه من أزمة وباء كوفيد، لا يملك طاقة نفسية أو اقتصادية لمحاربة روسيا التي اختارت فتح معركة في عمقها الاستراتيجي، وأن الولايات المتحدة هي الأخرى في أقل حالاتها السياسية استعدادًا لدخول حرب جديدة، فضلًا عن أنها لا تريد الدخول في حرب مع موسكو.

وأضاف في حديثه، أنه من المعروف أن موسكو تتمتع بقوة سياسية واقتصادية وعسكرية قوية، ولهذا عندما تدخل موسكو في نزاع فلن يخرج أحد من هذا النزاع رابحًا.

نوّه "الجارحي" إلى أن روسيا في أول أسابيع من عمليتها العسكرية كانت تحشد قوات خارج العاصمة الأوكرانية كييف، وكان يمكنها إكمال السيطرة عليها، إذ إنها لم تكن المرة الأولى التي تشن فيها موسكو هجومًا على عاصمة أوكرانيا "كييف" في أيام، فهي أرض مدروسة بالنسبة للعسكرية الروسية منذ قرون، ومع ذلك توقف الزحف وتحولت الاستراتيجية الروسية لحرب مزمنة.