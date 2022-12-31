السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف يؤثر الإفراج الجمركى عن السلع على الأسواق؟.. أحمد موسى يجيب

أحمد موسى
أحمد موسى

أوضح الإعلامي أحمد موسى، عن كيفية تأثير الإفراج الجمركي عن السلع على الأسواق، قائلًا: "إن سبب ارتفاع الأسعار هو تواجد البضائع في الموانئ، ولا توجد منتجات".

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه سيكون هناك انخفاض في الأسعار بسبب الإفراج الجمركي، حيث سيتم الإفراج عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج للصناعة وغيره.

وأوضح أنه تم الإنتاج عن مستلزمات إنتاج بـ 700 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 220 مليون دولار سلع أخرى، وحوالي 200 مليون دولار مواد غذائية، وحوالي 100 مليون دولار أعلاف.

وأشار، إلى الدولة المصرية حريصة على الإنتاج والصناعة، وسيتم الإعلان عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان أسبوعيًا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها من الموانئ المصرية. 

وبيّن الإعلامي أحمد موسى، أن زيادة الصادرات المصرية سوف تقلل فاتورة الاستيراد ، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية سوف ترتفع  بمبلغ يتجاوز من 10 مليارات دولار الفترة المقبلة

كما لفت إلى أن صادرات مصر من الموالح والخضروات والفاكهة وصلت لـ 4 مليارات دولار  في عام 2022.

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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